Gent strikt Björk op Sint-Pietersplein 08 maart 2018

De IJslandse zangeres Björk treedt op de Vlaamse feestdag op op het Sint-Pietersplein. Na onder andere Prince, Leonard Cohen en Massive Attack opnieuw een grote naam op het occasionele festivalplein.

De excentrieke Björk raakte in de jaren 90 bekend met hits als Human Behaviour en It's oh so quiet en bleef al die jaren touren en albums maken. Het was de ploeg van Gent Jazz die de Ijslandse naar Gent lokte, maar het concert staat los van Gent Jazz, dat om organisatorische redenen dit jaar een week eerder op de agenda staat. Gent Jazz stopt op 8 juli. Drie dagen later is het aan Björk en nog eens twee dagen later beginnen de Gentse Feesten. Het wordt dus een drukke festivalzomer in Gent. De voorverkoop voor het concert van Björk start morgen (vrijdag 9 maart). Tickets kosten 74 of 92 euro. (EDG)