Gent Smaakt lokt 45.000 bezoekers naar Stadshal 14 mei 2018

De achtste editie van Gent Smaakt, het culinaire foodfestival onder de Stadshal in Gent, heeft tijdens het hemelvaartsweekend 45.000 bezoekers naar het hart van de stad gelokt. Je kon er vier dagen lang genieten van gerechten en dranken van lokale restaurants en eetcafés in de Arteveldestad. Vorig jaar kreunde het festival nog onder de hitte en daagden ongeveer 40.000 mensen op. "Voor ons was dit het ideale weer. Niet te koud maar ook niet te warm zodat de bezoekers naar de Blaarmeersen moeten vluchten. Enkel zondag viel het weer wat tegen. Anders hadden we misschien wel 50.000 bezoekers gehaald", aldus een tevreden organisatrice Sandra Van Steenkiste. Deze editie kende een kleine valse start toen donderdag het elektronische betaalsysteem Cashfree niet kon worden opgestart. De leverancier van de apparatuur raakte betrokken bij een ongeval en de organisatie greep terug naar de Gentse stropkes, de vertrouwde betaaljetons. "Veel impact op de omzet heeft dit niet gehad en we hebben donderdagnacht met man en man gewerkt om alles op te lossen zodat de betaalmethode zonder cash opgestart kon worden. We kregen ook veel begrip van de standhouders", zegt Sandra. "Onze standhouders zijn ondertussen ook één grote bende vrienden en geen concurrenten. Zij doen er alles aan om dit festival zo gezellig mogelijk te maken. We zijn donderdag druk begonnen en op vrijdag en zaterdag was er zelfs soms sprake van een overrompeling. Stille momenten waren er nooit. Wij en ook de standhouders zijn dus meer dan tevreden", besluit Sandra. (DVL)