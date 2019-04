Gent roept vakantiewoningen een halt toe

Jeffrey Dujardin

11 april 2019

17u16 5 Gent Het Gentse stadsbestuur keurde vandaag de visienota ‘informele logies’ en een vakantiewoningenstop goed. Die beslissing maakt dat het niet langer is toegelaten om appartementen permanent om te vormen tot toeristische logies. Dat was eerder al het geval voor eengezinswoningen. De nota moet er ook voor zorgen dat informele logies, zoals Airbnb, voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet.

Steeds meer toeristen vinden de weg naar Gent. Het cultureel en gastronomisch aanbod, de goed gevulde evenementenkalender, de historische binnenstad, het trendy stadsleven, de gastvrije Gentenaars, … Het zijn slechts enkele redenen die van Gent een geliefde bestemming maken.

De Gentenaars spelen in op die trend door kamers, appartementen of volledige woningen aan te bieden als logies. Zoals via het gekende Airbnb. Daar staat momenteel meer dan 130 panden uit het centrum beschikbaar. Dat is een interessant aanbod voor toeristen, maar zorgt er vaak ook voor dat die huizen en appartementen niet meer worden gebruikt als woning. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat dit soort informele logies vaak niet voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet en voeren ze dus een oneerlijke concurrentiestrijd met de reguliere B&B’s, hostels en hotels. Gent kampt al met een grote uitdaging op de woonmarkt en wil het stadsbestuur wonen in de stad mogelijk en aantrekkelijk houden. “Enkel grotere woningen kunnen nog worden omgevormd naar een B&B, hostel of kleinschalig hotel. Zo houden we woningen beschikbaar op een markt waar al schaarste heerst”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Stedenbouw

Vakantiewoningenstop en actieplan informele logies

De Stad Gent voert daarom nu een vakantiewoningenstop in en lanceert een actieplan om ervoor te zorgen dat ook informele logies voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. Permanente omvormingen van woningen en appartementen naar vakantiewoningen zullen vanaf nu niet meer toegestaan worden. Alleen Gentenaars die hun woning slechts ‘gedeeltelijk’ of ‘tijdelijk’ willen verhuren om een centje bij te verdienen, kunnen dat blijven doen, maar onder duidelijke voorwaarden. “We willen meer kwalitatief toerisme, niet per se meer toeristen. Toerisme dat ook iets kan teruggeven aan Gent, en dat rekening houdt met de draagkracht van onze stad”, zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme.

Iedereen die logies aanbiedt moet dat melden bij Toerisme Vlaanderen, zoals voorzien in het Vlaams logiesdecreet, en dient de nodige veiligheidsattesten te kunnen voorleggen. Wie logies verhuurt, is ook steeds een lokale toeristentaks verschuldigd. Nieuwe logiesvormen moeten daarmee voldoen aan dezelfde voorwaarden als het ‘traditionele’ aanbod van toeristische logies. Een goede handhaving op de naleving is hierbij uiteraard belangrijk.

Wie niet in orde is, kan een boete riskeren tussen de 250 en 25.000 euro. Of er kan zelfs overgegaan worden tot het stoppen van uitbaten.