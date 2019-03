Gent redt bijna uitgestorven fruitboomrassen: unieke peren- en appelbomen geënt op nieuwe stammen Sabine Van Damme

28 maart 2019

14u59 0 Gent De stad Gent redt 12 zo goed als uitgestorven fruitboomrassen. Zowel op de Bijlokesite als op de Lousbergssite werden eerder toevallig boomsoorten ontdekt die uniek zijn in Vlaanderen. Er werden jonge bomen naast geplant, en takken van de oude fruitbomen zullen daarop geënt worden.

Zowel in de boomgaard van de Bijloke als die in het Lousbergspark blijken dus heel oude fruitsoorten te groeien. In het Lousbergspark gaat het enkel om perenbomen. Die zijn daar aangeplant, als ‘chique collectie’ bij het vroegere Lousbergsgesticht, een bejaardentehuis voor textielarbeiders. Toen na onderzoek van het genetisch materiaal van de bomen bleek hoe uniek die waren, plantte de stad 19 nieuwe perenbomen tussen de oude. De kruin van die jonge bomen wordt binnenkort helemaal weggesnoeid. Daarna worden er takken van de oude soorten op de jonge onderstammen geënt. Dat entmateriaal werd eerder dit jaar geoogst en in de koelkast bewaard.

In de parken zijn 8 unieke appelrassen en 4 unieke perenrassen te vinden. Het zijn soorten uit de 16de of 17de eeuw, die vandaag uiterst zeldzaam zijn in Vlaanderen. Astrid De Bruycker

Hetzelfde zal gebeuren in de boomgaard van de Bijloke. Die boomgaard is meer dan 3 eeuwen oud. Daar staan authentieke oude appelsoorten. Daar werden 30 jonge bomen aangeplant, die op dezelfde manier geënt zullen worden. Zo zullen de jonge stammen de komende jaren een nieuwe kruin ontwikkelen met de unieke peren- en appelrassen. Daar kan dan later opnieuw entmateriaal van gehaald worden, om zo de oude rassen in stand te houden.

“In 2018 liet de stad 47 oude fruitbomen op de Bijloke en in het Ferdinand Lousbergspark onderzoeken door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek”, zegt Astrid De Bruycker, schepen voor openbaar groen (sp.a). “Daaruit bleek dat in de parken 8 unieke appelrassen en 4 unieke perenrassen te vinden zijn. Het zijn soorten uit de 16e of 17e eeuw, die vandaag uiterst zeldzaam zijn in Vlaanderen. Ze zijn dus bijzonder waardevol en het beschermen waard.”