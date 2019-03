Gent pakt nog eens zeven stegen aan Erik De Troyer

08 maart 2019

18u32 0 Gent Tegen eind september wil de stad Gent nog eens 7 stegen onder handen nemen. Twee jaar geleden startte de stad al haar ‘steegjesplan’ waarmee in totaal 20 smalle doorgangen moeten opgefrist worden. Daarvan zijn er nu 6 afgerond en zitten er 10 in de pijplijn.

“Het was niet altijd makkelijk om een aannemer te vinden. Werken in een steeg zijn uitdagend. Men kan er niet raken met zwaar materieel en vaak moet men in fases werken om de bewoners niet volledig af te sluiten van de buitenwereld”, zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). “We bundelen nu de stegen in groepen om het aantrekkelijker te maken voor de aannemers.”

Eerst werd de Werregarenstraat (beter gekend als het Graffitistraatje) aangepakt als proefproject. Daarna volgden de Gillis Coppinssteeg, de Perkamentstraat en de Jan Botermanstraat die inmiddels afgewerkt zijn. Op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan de toegang tot het beluik in de Phoenixstraat en de Koolsteeg.

De volgende stegen die op het programma staan, zijn deTurrepoortsteeg, Jonkvrouw Mattestraat, Watergraafstraat, Schoenlapperstraat, Hoefslagstraatje, Saghermansstraat en Sint-Jansvest. Behalve nieuwe riolering komt er een nieuw wegdek en waar er ruimte voor is, komen geveltuintjes en groenslingers. Er wordt intussen naar nog een aannemer gezocht voor de volgende fase van de ‘steegjesplan’, goed voor nog eens drie stegen.