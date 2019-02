Gent overweegt ‘sociaal tarief’ voor graven Sabine Van Damme

19 februari 2019

12u37 0 Gent De stad Gent werkt aan een nieuwe reglementering rond begraafplaatsen. “Voor sommige mensen is een grafconcessie gewoon onbetaalbaar”, stelt Karla Persijn van Groen. De stad overweegt een sociaal tarief.

“Het is al van 2013 geleden dat de tarieven voor de begraafplaatsen werden aangepast”, stelt Persijn. “De tarieven voor het verlengen van een grafconcessie zijn wel billijk, maar voor sommige mensen onbetaalbaar. Kan de stad geen sociaal tarief overwegen? Of de mogelijkheid in schijven te betalen?”

Dat sociaal tarief zal er heel waarschijnlijk komen, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V). “De dienst burgerzaken werkt op dit moment samen met de Groendienst aan een nieuwe stedelijke reglementering voor de begraafplaatsen”, zegt Van Hecke. “Het gaat enerzijds om een vereenvoudiging van het huidige reglement, en anderzijds om nieuwe tarieven en een nieuw belastingreglement. Net omdat we nog bezig zijn aan dat nieuwe reglement kan ik er nog niks over zeggen, maar het sociaal tarief voor betalende concessies zal zeker worden meegenomen.”