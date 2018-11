Gent Overkop voor Rode Neuzen Didier Verbaere

24 november 2018

20u21 3

Gent Overkop organiseerde zaterdag een minifestival op het Woodrow Wilsonplein aan het Zuid in Gent ten voordele van Rode Neuzen. Gent Overkop is een jongerenorganisatie waar jongeren een thuis vinden waar ze kunnen chillen, praten en meedoen aan activiteiten maar ook terecht kunnen voor een dieper gesprek. Op het festival zorgden de jongeren van verschillende organisaties voor drankjes en hapjes en er was uiteraard veel jong talent op het podium. Ook acteur Johny Voners kwam er naar zijn kleinzoon luisteren. Een geslaagd event voor een warme actie dus.