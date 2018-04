Gent opnieuw genomineerd voor European Green Capital Award 20 april 2018

Gent maakt veel kans om de titel van European Green Capital Award 2020 in de wacht te slepen. Het is de tweede keer dat Gent genomineerd werd.





Vorig jaar waren er vijf steden kandidaat, en ging Oslo met de pluimen lopen. Nu is er een shortlist van slechts drie steden, waarbij Gent het opneemt tegen Lahti (Finland) en Lissabon (Portugal). De European Green Capital Award (EGCA) wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie, en is qua belangrijkheid te vergelijken met de titel van Culturele Hoofdstad van Europa.





Belonen en stimuleren

De duurzaamheidsaward wordt uitgereikt aan een Europese stad met meer dan 100.000 inwoners, die zich volop inzet voor het milieu, de sociale en economische duurzaamheid. Met de titel wil Europa de inspanningen die steden leveren belonen en stimuleren. Op 21 juni 2018 presenteren alle finalisten hun dossier aan de jury. Dan wordt in Nijmegen, de Europese Groene Hoofdstad 2018, beslist welke stad Oslo opvolgt en zich in 2020 dé Groene Hoofdstad van Europa mag noemen. (VDS)