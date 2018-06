Gent mee gaststad voor 'Olympische Spelen voor Koren' 22 juni 2018

De World Choir Games, de grootste wedstrijd voor zangkoren in de hele wereld, komen van 5 tot en met 15 juli 2020 naar Vlaanderen. Deze 'Olympische Spelen voor koren' bestaan sinds het jaar 2000 en worden elke twee jaar georganiseerd in een ander land. Voor 2020 haalde Vlaanderen het van Pyeongchang in Zuid-Korea. Op dit 11-daagse evenement worden meer dan 500 koren uit de hele wereld, en 30.000 deelnemers verwacht. Zij doen mee aan wedstrijden, vriendschapsconcerten en workshops onder leiding van tal van internationale experts. Na intensieve onderhandelingen met de organisatie zijn de Stad Gent en de Stad Antwerpen gekozen als gastheer van de wedstrijden, concerten en workshops van alle deelnemende koren en zangers. Voor de Stad Gent gaat het hierbij om ongeveer 10.000 deelnemers tijdens de 11 dagen. (VDS)