Gent krijgt vier extra vredesbomen Yannick De Spiegeleir

18 februari 2019

20u23 0 Gent Eind februari zullen Gentse schoolkinderen vier nieuwe vredesbomen aanplanten. De plantactie is het laatste wapenfeit van het themajaar ‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’.

Er worden vredesbomen geplant in Zwijnaarde, Drongen, Meulestede en Gentbrugge. In Zwijnaarde kadert de vredesboom in een ruimere plantactie voor de uitbreiding van het Speelbos.

Het planten van vredesbomen gaat terug op een eeuwenoude traditie om bij een belangrijke gebeurtenis een herinneringsboom aan te planten. Wereldwijd gaven religieuze tradities en volkscultuur een bijzondere of rituele betekenis aan bomen.

De vredesbomen benadrukken het belang van vrede voor onze samenleving. De wens voor vrede blijft ook 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog actueel. Op 20, 21 en 22 februari 2019 krijgt Gent er vier vredesbomen bij. De bomen worden geplant door schoolkinderen uit de buurt. Het gaat om drie winterlindes en een wintereik in Drongen. Het aanplanten van de vredesbomen gaat gepaard met een korte getuigenis door een vluchteling en het voorlezen van vredesboodschappen door een of meerdere leerlingen.

De vier vredesbomen die nu geplant worden, zijn de kleine broertjes van acht oudere vredesbomen. Die herdenken het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog.