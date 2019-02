Gent krijgt holebi-feest Sabine Van Damme

01 februari 2019

09u00 0 Gent Op 11 mei krijgt Gent een eerste eigen editie van Queer Pride, in de Kammerstraat. Dat wordt een feest voor holebi’s en hun sympathisanten.

LGBTQ+’ers en iedereen die hen een warm hart toedraagt kan dus naar de Queer Pride komen. Die vertrekt, zo klinkt het, “vanuit een gevoel van inclusiviteit, acceptatie en appreciatie, gegrond in de waardering voor eender welke seksuele of romantische oriëntatie en genderidentiteit of -expressie, mensen met een handicap of mensen van kleur.” Queer Pride Gent is een open uitnodiging aan iedereen voor deelname aan een of meerdere activiteiten uit een divers, alternatief aanbod van workshops, een Queer Fair, optredens en debatten tot een familiedag, en de verdere invulling aan een LGBTQ+-monument door #LHBTMonumntGent en bondgenoten. Een slotfeest is de klap op de vuurpijl.

Queer Pride Gent wordt geen commerciële bedoening, zoals elders wel vaak het geval is. Gent wil een alternatief geluid laten horen, eentje gestoeld op maatschappelijk engagement. “Vooroordelen, onbegrip en agressie zijn vaak het resultaat van een gebrek aan kennis”, klinkt het. “De ander niet begrijpen is jammerlijk, de ander niet willen begrijpen is echter een schande. Queer Pride wil daarom mensen uit elke hoek van de samenleving samenbrengen en hun de kans geven om elkaar goed in de ogen te leren kijken. Queer Pride Gent is een vreedzaam protest tegen maatschappelijke normen, instituten en structuren die de seksuele, sociale en culturele diversiteit en vrijheid onderdrukken.”

De debuuteditie van Queer Pride Gent is een initiatief van verschillende vrijwilligers en activisten van #LHBTMonumntGent. Alle info op www.queerpridegent.be.