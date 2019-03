Gent krijgt grootste kringwinkel van Vlaanderen, maar die in Tarbotstraat sluit Kringwinkels gaan retro op 9 maart Sabine Van Damme

14u28 0 Gent De grootste Kringwinkel van Vlaanderen, die vind je vanaf 4 mei op de Uco-site aan de Maisstraat. Die winkel zal de kleinere Kringwinkel in de Tarbotstraat vervangen. Op 9 maart gaat Ateljee retro, met spullen uit de jaren 50 tot 80. Het is meteen ook het afscheid voor de Tarbotstraat.

De Kringwinkels Ateljee halen dus op 9 maart al hun retro-spullen van de zolder en stallen ze die uit in de Tarbotstraat en de Pijndersstraat, op hun ‘Retro-dag’. Van kunst tot kitsch en vintage, alles in de sfeer van de jaren ’50 tot ’80. Dat gaat van meubels en verlichting tot kleding en LP’s. “We merken dat de eighties helemaal terug zijn”, zegt winkelcoördinator Isabel Van den Steen. “Voor een heel nieuwe generatie zijn spullen uit die periode een vorm van nostalgie. Daarom vind je die nu ook terug op de Retrodag.”

Retrodag is meteen het afscheid van de Kringwinkel in de Tarbotstraat, want die sluit daarna. Daarom is er meteen ook een feestje, met een ‘wachtverzachter’ die het lijden in de rij aan de kassa moet verzachten, eighties aerobics work-outs met Jane Fonda look-a-likes en de Vinyl Mobiel die plaatjes uit de jaren ’70 en ’80 komt draaien. “De winkel sluit eind april de deuren en we willen op deze manier onze klanten bedanken voor de afgelopen jaren”, zegt communicatiemedewerker Maartje Musschoot.

Omdat de Tarbotstraat sluit, wordt het aanbod de Ateljee-kledingwinkel aan de Vlaamsekaai uitgebreid met boeken en huisraad. Voor meubels moet je naar de grotere winkel in de Pijndersstraat, waar ze werkelijk alles hebben, of naar die in de Brugsesteenweg. Wat ook kan, is wachten tot 4 mei. Want dan opent op de UCO-site de grootste kringwinkel van Vlaanderen. “Het pand in de Tarbotstraat was gehuurd, dus hebben we ervoor gekozen dat te sluiten. Het is een soort van verhuis, al zal het aanbod in de Getouwstraat – zoals de straat op de UCO-site officieel heet – veel groter zijn dan dat in de Tarbotstraat.”

De Kringwinkels doen meer dan tweedehandsspullen verkopen. Ze creëren sociale tewerkstelling voor kortgeschoolden, langdurig werklozen of mensen met minder kansen, en ze houden hun prijzen zo laag mogelijk. In samenwerking met hulpverleners zoals het OCMW zijn er zelfs nog kortingen voor mensen die het echt moeilijk hebben. Opbrengsten van evenementen zoals Retrodag dragen daartoe bij.

Retrodag op 9 maart aan de Pijndersstraat 52 (vlak bij de Dampoort) voor elektro, kledij en meubelen, met muziek van Marino Punk (13 tot 15 uur), en aan de Tarbotstraat 21 voor speelgoed, huisraad en decoratie, retrofietsen, de Vinyl Mobiel en Eighties Aerobics.