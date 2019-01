Gent krijgt een Lumumbastraat Sabine Van Damme

Gent krijgt een Patrice Lumumbastraat of –plein. Wanneer en waar, dat is nog niet duidelijk. Maar het eerbetoon voor de onafhankelijkheidsstrijder in Congo komt er.

Het was Anne Schiettekatte (sp.a) die aan burgemeester De Clercq vroeg hoe het staat met de Patrice Lumumbastraat. De vraag is immers niet nieuw, ze werd eerder al aan burgemeester Termont gesteld. Schiettekatte kreeg meteen bijval uit de meest uiteenlopende hoeken. Zowel Johan Deckmyn van Vlaams Belang als Sonja Welvaert van PVDA steunden de vraag. Ook werd gesuggereerd om de Leopold-II-laan te wijzigen in de Lumumbalaan. “We kunnen niet de fouten en de wreedheden uit die koloniale periode ongedaan maken, maar we kunnen wel komaf maken met de koloniale symbolen”, klonk het bij Groen. “De diensten hebben het onderzoek gedaan, en een Patrice Lumumbastraat of –plein kan en zal er komen”, aldus Mathias De Clercq. “Normaliter geven we nieuwe straten of pleinen bij voorkeur toponiemen, en anders een vrouwennaam, maar in gevallen zoals dit kan hiervan afgeweken worden. Een concrete timing is er nog niet, zodra er zich een passende locatie aanbiedt die de naam Lumumba eer aandoet, zullen we de naam gebruiken.” Op de suggestie om de Leopold-II-laan om te dopen kwam geen reactie.