Gent krijgt een eigen Monopoly-editie Yannick De Spiegeleir

19 maart 2019

11u47 20 Gent Begin september komt er een nieuwe en exclusieve Monopoly uitgave: Monopoly Gent: De unieke uitgave biedt de uitgelezen kans om Gent op een unieke manier te verkennen. Onder meer kunstencentrum Vooruit, het Gravensteen en De Krook krijgen een plaats in het spel. De tekeningen zijn van de bekende Gentse cartoonist Lectrr.

De onthulling van de doos gebeurt deze ochtend in de Ghelamco Arena in aanwezigheid van Lectrr en Luk De Bruyker (Pierke Pierlala), peter van het project. “De Nieuwewandeling mocht helaas niet in het spel verwerkt worden, de hoeken van het bord mogen niet aangepast worden, maar er zijn wel typische Gentse accenten zo krijg je de mogelijkheid om aan autodelen te doen.”

De Gentenaar kan het bord zelf mee invullen. Er is één locatie op het spelbord die nog niet bepaald is. Elke Gentenaar kan stemmen op één locatie uit een Gentse wijk. Ook de Ghelamco Arena is één van de mogelijke winnaars. “De locatie met de meeste stemmen krijgt een plaatsje op het bord. Het wordt dus ook een graadmeter voor welke wijk het grootste aantal stemmen kan verzamelen", zeggen ontwikkelaars Pieter De Wulf en Cedric Libbrecht van bvba Piek en Wulf.

In Brugge en Mechelen werden in 2017 en 2018 al dergelijke spellen uitgebracht met groot succes. In beide steden werden er 5.000 stuks verkocht. “In Gent waren er onderhandelingen met de stad voor een samenwerking. Voormalig schepen Christophe Peeters (Open Vld) heeft ons zeer hartelijk ontvangen, maar nadat hij uit het stadsbestuur verdween, bleek er geen samenwerking meer mogelijk. Al is dat voor ons geen probleem. Dat geeft ons de volledige vrijheid om de juiste locaties te bepalen”, verduidelijkt De Wulf.

De Gent-editie van de Monopoly zal in de rekken liggen vanaf september, maar kan nu al besteld worden op www.monopolygent.be. De kostprijs bedraagt 50 euro. Onder meer Fnac en Colruyt zullen de lokale editie aanbieden.