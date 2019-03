Gent krijgt een eigen Monopoly-editie: “Gentenaars kunnen zelf één locatie op spelbord bepalen” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2019

11u47 50 Gent Begin september ligt Monopoly Gent in de winkelrekken. In navolging van Mechelen en Brugge krijgt de stad haar eigen editie van het bekendste bordspel ter wereld. Gentenaars krijgen de kans om het Gravensteen of de Blaarmeersen te kopen. De tekeningen zijn van de bekende cartoonist Lectrr.

Altijd gedroomd om je uit te leven als vastgoedmagnaat in de bekendste straten van Gent? Vanaf dit najaar kan je die ambitie waar maken, althans in spelvorm. De onthulling van de Gentse Monopoly-doos vond dinsdagochtend plaats in de Ghelamco Arena in aanwezigheid van Lectrr en Luk De Bruyker (Pierke Pierlala), peter van het project. De inhoud van de doos blijft nog even geheim tot de lancering van het spel in september, maar nu is al duidelijk dat verschillende Gentse monumenten zoals het Belfort, Gravensteen en de Vooruit een prominente plaats krijgen naast recentere landmarks zoals de Stadshal en De Krook.

“Mijn tekeningen op het bord zijn slechts enkele centimeters groot, maar toch kroop er vaak tot 6 uur tijd in om één monument of gebouw op papier te zetten. Je moet maar eens voor de Vooruit gaan staan, de gevel telt heel wat krullen en details", zegt Lectrr. Net als in de klassieke versie van Monopoly keert ook de Veldstraat terug in de Gentse herwerking. “Toen ik vroeger Monopoly speelde, wilde ik die straten altijd zo snel mogelijk kopen. Voor de Antwerpse Meir of de Brusselse Nieuwstraat die meer opbrengen”, lacht De Bruyker.

Er zijn typisch Gentse accenten. Zo krijg je de mogelijkheid om in het spel aan autodelen te doen Luk De Bruyker

Jammer genoeg werd de Monopoly-gevangenis niet omgedoopt tot de Gentse Nieuwewandeling. Die vakjes in de hoeken van het spelbord mogen niet aangepast worden, maar er zijn wel typisch Gentse accenten, zo krijg je de mogelijkheid in het spel om aan autodelen te doen”, zegt De Bruyker.

De Gentenaars kunnen zelf ook één locatie bepalen. De ontwikkelaars van Piek en Wulf lanceren daarvoor een onlinevoting met 24 locaties in evenveel Gentse wijken. Denk aan het Pierkespark, de Gentbrugse Meersen, maar ook de Ghelamco Arena. “De locatie met de meeste stemmen krijgt in september uiteindelijk een plaatsje op het bord. Het wordt dus ook een graadmeter voor welke wijk het grootste aantal stemmen kan verzamelen", zeggen ontwikkelaars Pieter De Wulf en Cedric Libbrecht van bvba Piek en Wulf.

Een Monopoly-spel op maat van de stad bestond al voor Brugge en Mechelen , respectievelijk sinds 2017 en 2018. Met groot succes. In beide steden werden er 5.000 stuks verkocht. “In Gent waren er onderhandelingen met de stad voor een samenwerking. Voormalig schepen Christophe Peeters (Open Vld) heeft ons zeer hartelijk ontvangen, maar nadat hij uit het stadsbestuur verdween, zijn de gesprekken afgesprongen. Al is dat voor ons geen probleem. Dat geeft ons de volledige vrijheid om de juiste locaties te bepalen”, verduidelijkt De Wulf.

De Gent-editie van Monopoly zal in de rekken liggen vanaf september, maar kan nu al besteld worden op www.monopolygent.be. De kostprijs bedraagt 50 euro. Onder meer Fnac en Colruyt zullen de lokale editie aanbieden.