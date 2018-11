Gent kreunt onder ellenlange avondspits Erik De Troyer

05 november 2018

De hele regio van Gent heeft er een ellendige avondspits opzitten. Dat heeft te maken met de werken aan de E40 ter hoogte van Zwijnaarde. Veel chauffeurs proberen via de Afrikalaan en de Muide de stad te verlaten en de wegen daar kunnen de toestroom van auto’s duidelijk niet aan. Aan de Afrikalaan zijn er meldingen van een uur aanschuiven. Heel de omgeving van de Dampoort zat dicht. De stadring had rond 19.30u nog een omlooptijd van een uur.

De ellende zal er de komende dagen niet minder op worden. Vanavond al sluit de aannemer van de werken op de E40 in Zwijnaarde drie lussen van de verkeerswisselaar daar. Oorspronkelijk had AWV aangekondigd dat die werken pas dinsdagavond om 22u zouden beginnen maar dat bleek dus een vergissing. Vanaf vanavond 22u kan men niet meer via de verkeerswisselaar van Gent naar Brussel of van Brussel naar de E17 en Gent-centrum. Dat blijft zo tot 12 november. Het agentschap wegen en verkeer roept op om zo veel als mogelijk alternatief vervoer te regelen.