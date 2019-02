Gent koploper qua aantal elektrische taxi’s “Tegen 2025 alle Gentse taxi’s elektrisch”



Sabine Van Damme

25 februari 2019

14u11 0 Gent “Wie een taxi belt, kan een elektrisch exemplaar vragen en betaalt daar geen cent meer voor.” De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Belgische Taxifederatie en de stad willen zoveel mogelijk elektrische taxi’s zien rondrijden, tegen 2025 liefst allemaal. Nog dit jaar komt er een eerste snellaadpaal voor elektrische taxi’s.

Gent is nu al koploper qua aantal elektrische taxi’s. 13 exemplaren rijden er momenteel rond, en dat zijn er 3 meer dan in Leuven, voortrekker van het eerste uur als het op elektrische taxi’s aankomt. Samen hebben de twee steden het overgrote deel van de elektrische taxi’s, want in totaal rijden er maar 30 rond in Vlaanderen. Dat Gent er zoveel heeft, ligt aan de aankooppremie van 3.000 euro per elektrisch voertuig dat voor taxidoeleinden wordt aangekocht. “De stad Gent heeft met verve aangetoond dat je op zeer korte tijd een taxivloot kan vergroenen door vergunningen voor te behouden voor elektrische voertuigen en door een aankooppremie uit te reiken”, zegt Bart Dumoulin van BBL.

Omdat de Bond Beter Leefmilieu, de Belgische Taxifederatie en de stad Gent het elektrisch rijden willen promoten, start vandaag een campagne met kleurrijke affiches. Ze willen mensen aanmoedigen om bij het bestellen van een taxi expliciet naar een elektrisch exemplaar te vragen. Een elektrische taxirit is geruisloos, vervuilt niet en kost geen cent meer dan een gewone taxirit. “We willen op termijn naar een volledig elektrische taxivloot in Gent en willen daarom nu ook de klanten verleiden om gebruik te maken van die elektrische taxi’s”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. “We hebben dit jaar ook budget voorzien om de eerste snellaadpaal voor de taxisector uit te rollen.”

Het project ‘Clean Power for Taxis’ heeft de ambitie heeft om tegen 2020 minstens 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch te laten rijden, maar Gent is ambitieuzer dan dat. “Hier willen we tegen 2025 àlle taxi’s elektrisch laten rijden”, zegt milieuschepen Tine Heyse.