Gent kleurt winters na chemisch lek 90 TON TITAANDIOXIDE WAAIT OP OPENBARE WEG GEEN GEVAAR VOOR OMGEVING JEFFREY DUJARDIN

22 juni 2018

03u12 0 Gent Gent zag er op de Langerbruggekaai gisteren iets witter uit dan normaal. Bij Kronos, een bedrijf uit de buurt, was immers zowat 90 ton titaandioxide gelekt, een wit goedje. Er werd onmiddelijk een veiligheidszone afgesloten voor het verkeer en mensen werden aangeraden de buurt te vermijden.

Het was een vreemd zicht gisteren voor de automobilisten die op de Langerbruggekaai passeerden. Een hele rij bomen en de berm was volledig wit gekleurd, met nog wat vage vlekken die overbleven op de rijbaan. Alsof een pak bloem ontploft was. Het was echter geen bloem maar titaandioxide, een chemisch product dat gebruikt wordt als witmaker omwille van zijn sterk pigmenterende en dekkende eigenschappen. De stof was met de wind een honderdtal meter meegewaaid na een lek bij een chemisch bedrijf Kronos op de Langerbruggekaai. Was er gevaar voor de omgeving? "Titaandioxide is niet giftig en geheel onschadelijk. Het wordt onder andere gebruikt voor zeep, tandpasta, geneesmiddelen en zelfs speelgoedblokken. Een volledig inerte stof die in de natuur kan teruggevonden worden, een natuurlijke kleurstof eigenlijk", zegt Eddy Derycke, woordvoerder bij Kronos. "Wij maken die kleurstof om die dan toe te voegen aan tal van producten, om ze witter te maken of meer glans te geven."





Uur om lek te dichten

Gisteren kon aan die lijst ook gras en bomen toegevoegd worden, nadat het fout liep op het bedrijfsterrein. "We waren de stof aan het overladen in één van de silowagens van het bedrijf toen er een lek ontstond rond 9.15 uur. Het duurde bijna een uur om het te dichten, een moeilijke onderneming als je met zo'n massa's en druk werkt", zegt Eddy. Rond 10 uur kwam de brandweer ter plekke en werd er een perimeter ingesteld, maar er was weinig reden tot paniek. Het goedje werd door de wind honderden meters over de Langerbruggekaai geblazen, met een wit landschap tot gevolg.





Opzuigen, water helpt niet

"We werken al lang samen met een gespecialiseerd bedrijf om dat soort zaken op te kuisen. Het moet namelijk opgezogen worden, met water kom je niet ver. Er is nog veel opkuiswerk, ik vermoed dat we nog lang niet klaar zijn." Naast de opkuiswerken moesten enkele veegwagens de rijbaan terug proper maken, de rijbaan werd om 13 uur terug geopend. Hoe groot de schade is voor het bedrijf is nog niet duidelijk, één ton van het goedje kost rond de 2000 euro. "Er moest zowat 90 ton titaandioxide opgeruimd worden. Maar hoeveel daarvan nog kan gerecupereerd worden is momenteel onduidelijk.", zegt Derycke. Wat er precies fout liep gisterenochtend is momenteel nog een vraagteken,





"We zullen een onderzoek starten om te zien wat er gebeurd is en hoe we zoiets kunnen voorkomen in de toekomst. Hoe dan ook betreuren we dit. We hebben ook de bedrijven in de buurt ingelicht, maar we hebben nog geen klachten gehad van de buren."