Gent kleurt blauw(-wit) op 1 mei: groot scherm en groot feest voor bekerfinale Sabine Van Damme

31 januari 2019

17u13 4 Gent Met een Buffalo als burgemeester, laat het Gentse schepencollege er geen (groen) gras over groeien. De dag nadat KAA Gent zich woensdagavond naar de bekerfinale trapte, besliste het schepencollege al dat op 1 mei alles in het teken van het voetbal zal staan. Gent kleurt die dag dus niet rood, zoals andere jaren, maar blauw-wit.

Intens gelukkig is Mathias De Clercq na de overwinning van KAA Gent woensdagavond, als burgemeester én als Buffalo. “Er zijn maar 20.000 plaatsen op de Heizel, maar mocht het kunnen, zouden we daar zeker met 30.000 Buffalo’s staan”, zegt De Clercq. “Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook alle Gentenaars die niet naar de Heizel kunnen, toch de match kunnen meevolgen en meebeleven, in Gent. De bekerfinale zal worden uitgezonden op een groot scherm, en er zal een groot volksfeest zijn nadien, ook voor diegenen die terug komen uit Brussel. Hoe, wat en waar, dat moeten we nog bespreken met de club en de veiligheidsdiensten. Maar dat er op 1 mei een groots blauw-wit evenement zal zijn in Gent én in Brussel, dat staat vast. Het wordt sowieso fantastisch.”

Ik droom ervan die beker in de lucht te kunnen steken, als burgemeester en als Buffalo. Het leeft in de stad, het brengt mensen samen Mathias De Clercq

De Clercq volgde de halve finale van de Croky Cup live in het stadion van Oostende, en spreekt van een enorme ontlading. In zijn eeuwig optimisme gaat hij er nu van uit dat Gent de beker ook effectief zal veroveren. “Ik wil geen wilde beloften doen, de finale moet tenslotte nog gespeeld worden, maar ik zou intens gelukkig zijn mochten we die winnen. Ik droom ervan die beker in de lucht te kunnen steken, als burgemeester én als Buffalo. Ik kijk er enorm naar uit, naar die finale. Het thema leeft in de stad, het brengt mensen samen.”

Tickets

Ondertussen wordt KAA Gent overspoeld met vragen om tickets. Maar het heeft zelf nog geen info daarover, en vraagt geduld. “Zelfs het uur van de match staat nog niet vast", klinkt het. “We beseffen maar al te goed dat bekerfinales unieke momenten zijn in de clubgeschiedenis waar iedereen graag bij wil zijn. Op dit moment kunnen we echter nog niet veel kwijt over de ticketverkoop. In samenspraak met de veiligheidsdiensten, rechtenhouders, de stad Brussel, de Pro League en de voetbalbond KBVB zullen eerst praktische zaken moeten bekeken worden: de indeling van de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, de modaliteiten van de ticketverkoop, wie de ‘thuisclub’ wordt, het uur van aftrap, en zo meer. Zodra we meer info hebben over de ticketverkoop, zullen we die meedelen via onze site en sociale media.”

Gent Voorrang

“Wat we wel reeds kunnen meedelen, is dat bij de ticketverkoop enkele logische principes zullen gevolgd worden. Zo krijgen abonnees voorrang op niet-abonnees. Verder zal, gezien het gestegen aantal abonneehouders sinds de verhuis naar de Ghelamco Arena en het beperkte aantal tickets voor elke club in de bekerfinale, normaal elke abonnee slechts 1 bekerticket per persoon kunnen aankopen.”