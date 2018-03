Gent Jazz strikt Tom Jones 15 maart 2018

De legendarische popzanger Tom Jones zal op dinsdag 3 juli optreden in Gent. Gent Jazz kondigt een 'special night' aan waarop de 77-jarige Sir Tom Jones wereldhits als It's Not Unusual, Delilah, She's A Lady, What's New Pussycat en Sex Bomb zal brengen. Dat maakte het festivalbestuur gisteren zelf bekend. Op zondag 8 juli sluiten de hiphoplegendes van The Roots het festival af. Eerder op de Tom Jones-avond zal zangeres Lady Linn & Her Magnificent Bigband ook een optreden geven op de Bijlokesite. De 17e editie van Gent Jazz Festival vindt plaats op 1, 3, 6, 7 en 8 juli. Eerder werden al o.a. Paolo Conte, Kandace Springs, Pharoah Sanders, Vijay Iyer en Melanie De Biasio aangekondigd. Meer info via www.gentjazz.be. (YDS)