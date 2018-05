Gent is de padelhoofdstad van België 28 mei 2018

Dit weekend vond in Gentbrugge het grootste padel-toernooi van het land plaats. Padel is een relatief nieuwe sport, maar in onze stad zijn er al behoorlijk wat liefhebbers. In totaal deden 250 deelnemers mee. Padel is een mix tussen badminton en squash en wordt gespeeld op een speciaal terrein omgeven door plexiglazen wanden. Enkele Europese toppers zakten dit weekend voor het tornooi af naar de terreinen in de Emanuel Hielstraat. Er werd zelfs een nieuw blauw Eaulala-court aangelegd. Schepen van sport Resul Tapmaz opende de court zondag officieel. (EDG)