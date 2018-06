Gent is absolute koploper in autodelen 27 juni 2018

Met 10.000 zijn ze intussen: Gentenaars die geen auto hebben maar er één delen via een van de autodeelplatformen. Daarmee is Gent de absolute koploper qua autodelen.





De 10.000ste autodeler was Donald Schockaert (69). "Ik was vroeger een snelkoerier en legde in een jaar tijd wel 150.000 kilometer af. Sinds een jaar heb ik mijn oude Golf opgegeven en nu doe ik alles met het openbaar vervoer, de fiets en sinds kort ook via autodelen. Het geeft vooral een pak minder stress. Ik moet me geen zorgen meer maken over verzekeringen, taxen, enzovoort. Als ik bedenk hoeveel een auto eigenlijk kost en voor hoe weinig je die echt nodig hebt... Voor 6,5 euro kan ik naar de kust met het openbaar vervoer. Daarvoor kun je niet met de auto gaan, hé."





Onder de Stadshal werden de autodelers gisteren bedankt met een pak frieten. De ambities van de stad en het Vlaams Netwerk Autodelen liggen nog een pak hoger. Tegen 2020 zouden er zelfs al 20.000 autodelers in Gent moeten zijn. Het voorbije jaar steeg het aantal in Gent met 50%. Dat is een veel grotere stijging dan in andere steden. Gent begon al in 2006 met het promoten van autodelen via Cambio. In 2007 haalde het bedrijf de kaap van 500 autodelers. De voorbije dagen kwam een Nederlandse delegatie naar Gent om te kijken hoe Gent autodelen aanpakt. (EDG)