Gent heeft ondanks actieplan hoogste aantal spijbelaars, maar niet in ASO Decruynaere “Toch mogen we de moet niet opgeven, dit moet beter” Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

15 november 2018

18u07 2 Gent I n de Gentse beroepsscholen komt één op vijf leerlingen minstens 30 keer per jaar (!) niet opdagen, zonder reden. In het deeltijds beroepsonderwijs zijn de cijfers nog erger, en dat ondanks het spijbelactieplan dat de stad al enkele jaren aanhoudt. “Het moet beter, en we moeten korter op de bal kunnen spelen”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere.

De Vlaamse spijbelcijfers zijn algemeen niet goed, maar wie inzoomt op Gent ziet een wel erg slecht rapport te zien. In het voorbije schooljaar kwam meer dan 1 op 5 leerlingen in het BSO meer dan 30 halve dagen niet opdagen op school. In het deeltijds beroepsonderwijs is het zo mogelijk nog erger, daar spijbelt bijna driekwart van de leerlingen geregeld. Daarmee scoort Gent een pak slechter dan Antwerpen. In het ASO liggen de cijfers overigens helemaal anders. Daar spijbelt slechts 0,2% problematisch.

“Natuurlijk is dat problematisch”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. “Helaas is het historisch zo dat Gent met slechte spijbelcijfers kampt. En die cijfers evolueren niet in gunstige zin, ondanks het ‘spijbelactieplan’ dat we sinds 2015 hebben, en jaarlijks bijsturen. Daaraan werkt iedereen mee, van het CLB tot zelfs de politie. Want zowel de jongeren als de ouders moeten worden aangepakt, als het over spijbelen gaat.”

Er wordt al gespijbeld in het basisonderwijs, maar dat is dan met medeweten van de ouders. “Het gaat dan om luxeverzuim, van ouders die vroeger op reis vertrekken, of om ouders die hun kinderen thuis houden omdat ze gepest worden. Erger is dat niet-Nederlandstalige ouders hun kinderen soms thuis houden als tolk om naar pakweg de bank te gaan. Dat aantal is gelukkig beperkt. De cijfers in het secundair onderwijs liggen veel hoger, en daar wordt dikwijls gespijbeld zonder medeweten van de ouders. Daarom ben ik er voorstander van om ouders zo snel mogelijk te verwittigen als hun kind afwezig blijkt. Dat kan via de Spijbelfoon, maar scholen hebben ook een eigen systemen.”

Zowel de jongeren als de ouders moeten worden aangepakt, als het over spijbelen gaat. Elke Decruynaere

“Spijbelen is een complex probleem. 10 spijbelaars hebben gegarandeerd 10 verschillende redenen, waarvan geen enkele uiteraard goed is. Het is belangrijk om kort op de bal te spelen, en hardnekkige spijbelaars echt kort op hun vel te zitten. Want elke keer die veranderen van school moet de begeleiding anders van nul worden opgestart.” Decruynaere geeft ook toe dat het met Oost-Europese migranten nog moeilijker ligt. “Zonder te stigmatiseren, want sommige van die ouders willen het net wél goed doen. Maar anderen laten hun kinderen gewoon los, omdat ze geen plek vinden in het systeem.”

Decruynaere vindt dat de lokale overheid een mandaat moet krijgen om naar de scholen te stappen om het probleem aan te pakken. “Het gemiddelde bekijken is fout, we moeten inzoomen per school. Je mag ook ASO en BSO niet vergelijken. Maar scholen kunnen wel van elkaar leren. Ik geloof echt dat we het probleem kunnen aanpakken. Maar we moeten de rapporten sneller, en per school krijgen.”