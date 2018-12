Gent heeft nu ook een eigen bierbox Erik De Troyer

21 december 2018

12u08 1

In Gent wordt meer en meer bier gebrouwen en dus kon een bierbox met bijhorende bierwandeling niet lang op zich laten wachten. Gents taxi-chauffeur Joeri Cools ontwikkelde de box die vanaf zaterdag in de grote bierhandels ligt. “Ik maakte eerder zo’n box voor Meetjeslandse bieren en die verkocht in geen tijd uit. Ik verwacht dat de Gentse versie even populair zal zijn want Gent is een bierstad”, zegt hij.

In de box zitten zitten zes Gentse bieren. “Gent lijkt op het eerste zicht misschien geen grote bierstad maar het is verbazingwekkend hoeveel bier er gebrouwen wordt. In totaal zijn er meer dan zestig Gentse bieren. Ik selecteerde een aantal minder bekende bieren die wel in voldoende hoeveelheden gebrouwd worden om er 5.000 boxen mee te vullen. Er is mijn eigen bier Libidus en Blondine, het huisbier van drankenhandel de Hopduvel. l’ Arogente is dan weer een samenwerking tussen brouwers uit Gent en La Roche. Crabbelaer is een bier dat ontstond op de Brugse Poort. Johannes is een bier dat normaal gezien enkel in het Trappistenhuis geserveerd wordt. En ten slotte is er de Rebelse Strop. Dat is een minder bekende variant van het bekende Strop-bier”, legt Joeri uit.

Op de box staat ook een Gentse bierwandelgids. Alle bekende en minder bekende brouwerijen en biercafé’s staan daar in opgesomd. “Er zijn café’s waarvan je nooit zou verwachten dat je er 100 verschillende bieren kan proeven”, zegt Joeri.

Vanaf zaterdag liggen de boxen bij de grote drankenhandels in de stad. “Maar het is de bedoeling dat ze ook in toeristenwinkels en hotels komen te liggen. De box is het ideale souvenir én het ideale kerstcadeau”, besluit Joeri.

De box kost om en bij de 15 euro. Op de Facebook-pagina ‘Regio Bierbox’ staan de verkoopadressen opgesomd.