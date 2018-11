Gent heeft de grootste landkraan Gentse kraan ‘Big Carl’ verhuist binnenkort naar Engeland Sabine Van Damme

10 november 2018

10u35 0 Gent Kraanbedrijf Sarens in de Gentse haven heeft een opmerkelijke nieuwkomer: de grootste kraan ter wereld. De grootste kraan op het land, om correct te zijn, want op zee bestaan er nog grotere exemplaren. ‘Big Carl’, zoals het ding werd gedoopt, is slechts 50 meter kleiner dan de Eiffeltoren.

De werknemers doopten de kraan Big Carl, naar de directeur van het kraanbedrijf, Carl Sarens. Big Carl is 250 meter hoog, heeft 12 dieselmotoren van elk 500 pk, en een tegengewicht van 52 blauwe containers gevuld met zand, die elk 100 ton wegen. Aan de twee haken samen kan tot 5.000 ton opgehangen worden, dat is het gewicht van 1.400 olifanten. Dat gewicht kan dan 250 meter de lucht in gehesen worden, en tot 150 meter verplaatst worden.

De kraan is een Belgisch ontwerp, maar blijft niet lang op Belgische bodem. Ze wordt nog enkele weken getest aan het Kluizendok, en wordt dan afgebroken om op transport naar Engeland gezet te worden. Gedemonteerd en in containers verpakt zullen 280 opleggers nodig zijn om het gevaarte te vervoeren. In Groot Brittannië zal Big Carl worden ingezet om een nucleaire centrale te bouwen.