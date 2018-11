Gent had nooit meer stadsverlaters én nieuwkomers Twintigers blijven hangen, dertigers zoeken ruimte, groen en veiligheid in randgemeenten Erik De Troyer

13 november 2018

10u08 0

In 2017 verlieten nooit meer Gentenaars de stad. Zo’n 16.000 mensen verhuisden naar buiten de stadsgrenzen. In de bevolkingscijfers is dat nauwelijks merkbaar omdat er tegelijk ook een record aantal mensen naar Gent verhuisde. Vooral jonge gezinnen blijken nog steeds massaal de stad te ruilen voor gemeenten in de rand. Jongeren blijven nu hun studies dan weer vlot plakken.

De stad lanceerde zopas de nieuwe omgevingsanalyse van 2018 met daarin de belangrijkste trends in Gent. Daaruit blijkt ook de enorme taak waar het volgende bestuur voor staat. Armoedebestrijding, een dreigend plaatstekort in zowel lagere als middelbare scholen, enzovoort.

Een opvallende grafiek toont aan dat Gent massaal aan het veranderen is. In totaal verlieten zo’n 16.000 mensen de stad in 2017 en dat is een record. Tussen 1977 en 2000 verlieten er per jaar nooit meer dan 10.000 mensen Gent. Tussen 2000 en 2016 schommelde dat cijfer tussen 14.000 en 15.000 per jaar.

Opvallend terwijl er een record aantal mensen Gent verlaten zijn er ook een record die in de stad komen wonen. Het zijn er ongeveer evenveel.

Uit de cijfers blijkt meteen ook welke groep de stad verlaat en welke groep in Gent komt wonen. Vooral dertigers verlaten de stad. In die leeftijdscategorie zijn er zo’n 1.200 meer vertrokken dan er in de stad kwamen wonen. ‘Stadsvlucht’ is een trend die al langer bezig is. Eenmaal er kinderen zijn gaan gezinnen op zoek naar plekken met meer groen, ruimte, betaalbare woningen en veiliger verkeer. Dat vinden ze meestal in de rand van Gent: Melle, Merelbeke, Lochristi, Laarne, Destelbergen, Sint-Martens-Latem, Belzele, Lovendegem,... Ook in de meeste andere leeftijdscateriën vertrekken er meer dan er bij komen. Dat gaat dan over de categorie 0 tot 9 jaar (kinderen die mee verhuizen met hun ouders), en iedereen van 30 tot +99.

De enige categorie waar Gent wel heel goed blijft scoren zijn de twintigers. Naar schatting de helft van de nieuwe Gentenaars heeft tijdens hun studies in Gent op kot gezeten en zijn hier nadien blijven plakken . Daardoor zijn er in de categorie 20 tot 29 jaar zo’n 2.300 meer nieuwkomers dan vertrekkers. Ook de categorie 10-19 jaar doet het goed door studenten die zich tijdens hun studies hun domicilie al in Gent zetten.

Heel wat Gentverlaters verlaten de stad omdat het leven er te duur is. Eén op vier vindt Gent ‘te duur’ en nog eens 35% vindt Gent merkelijk duurder dan de randgemeenten. Bij de nieuwkomers vindt 56% dat Gent duurder is. In 11% van de gevallen vindt men Gent zelfs te duur, maar is men er wel komen wonen.

Heeft dit nu gevolgen voor de stad. Ja, zo blijkt. Twintigers staan financieel minder stevig in hun schoenen dan dertigers en veertigers. Daardoor betalen ze minder belastingen en krijgt de stad minder inkomsten. Daar is nog geen grondig onderzoek naar gevoerd maar er zijn wel aanwijzingen in die richting.

Aan het volgende stadsbestuur dus om die dertigers hier te houden.