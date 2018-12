Gent haalt pensioengeld weg uit fonds dat investeert in fossiele brandstoffen Eerste Belgische stad met dergelijk initiatief Sabine Van Damme

06 december 2018

10u46 0 Gent Als eerste Belgische stad ‘desinvesteert’ Gent uit fossiele brandstoffen. De stad heeft besloten haar pensioenfondsen gedeeltelijk en geleidelijk weg te trekken. Campagnegroep Divest Gent is blij.

Divest Gent, een samenwerkingsverband van Greenpeace Gent, het Gents Milieufront, CATAPA en FairFin, noemt de beslissing van Gent een voorbeeld voor andere gemeenten en steden. De groep noemt het “niet consequent om de financiële toekomst van het personeel te verzekeren door te investeren in bedrijven die diezelfde toekomst op de helling zetten door de klimaatopwarming te veroorzaken.”

Het pensioengeld van de stad Gent zit verspreid over verschillende pensioenfondsen. De gemeenteraad besloot nu om één van die fondsen volledig fossielvrij te beleggen, in navolging van UGent dat reeds een ambitieuze stap zette. Voor een ander fonds spreekt de stad over een uitfaseringsstrategie tot eind 2021.

Met deze beslissing zet stad Gent een eerste stap om als eerste Belgische stad bij de wereldwijde divestment-eweging aan te sluiten. Onder meer Berlijn, Kopenhagen en Parijs namen eerder al de beslissing om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren.

Ondertussen roept Divest Gent de stad ook op al haar liquiditeiten klimaatneutraal te maken, en deel te nemen aan de Move Your Money campagne. Die roept banken op om hun beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.