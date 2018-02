Gent genomineerd voor 'Fietsstad' en 6 deel-awards 09 februari 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft Gent genomineerd als Fietsstad 2018. In 2015 werd Gent al eens bekroond met de titel 'Fietsstad'. Nu is de stad opnieuw genomineerd, in de categorie 'meer dan 50.000 inwoners'. Op 5 juni 2018 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Fietscongres. Met Fietsstad 2018 bekronen de VSV en de Vlaamse overheid lokale besturen die het fietsgebruik in hun stad of gemeente bevorderen. Gent is samen met Kortrijk en Sint-Niklaas genomineerd. (VDS)