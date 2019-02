Gent geniet van zonnig lenteweekend Didier Verbaere

24 februari 2019

20u44

In Gent trokken tienduizend mensen onder een stralende lentezon door de straten tijdens de Klimaatmars van Greenpeace, maar ook elders in de stad was het genieten van de aangename temperaturen. Een lege stoel vinden op een terras was een zeldzaamheid. Er werd genoten van de zon in parken en pleinen. En sommigen waagden zich opnieuw aan een verfrissende plons in het water. Ook de komende dagen blijft de zon boven Gent schitteren.