Gent gaststad voor congres over publieke ruimte

Na vier succesvolle edities in Brussel en Mechelen wordt Gent vanaf dit jaar de thuisbasis voor het Congres en Forum Publieke Ruimte. Net als Mechelen is de Arteveldestad toonaangevend in Vlaanderen op het vlak van openbare ruimte. Wie graag eerst het terrein grondig verkent, kan tijdens het voorcongres op 12 maart deelnemen aan wandel-, fiets- en busexcursies in en rond Gent georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte, de stad Gent en de Vlaamse Landmaatschappij. Het congres zelf met complementaire vakbeurs vindt plaats op 13 maart in het ICC. Een uitgebreid programma laat de deelnemers toe zich te verdiepen in alle aspecten van openbare ruimte: mobiliteit, welzijn en gezondheid, jeugd, ruimte en landschap, groen en milieu, energie, klimaat, enzovoort. (VDS)