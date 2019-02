Gent gaat wegblokkades door stakers niet verbieden ‘voor algemeen belang’ “Hard optreden zorgt alleen voor escalatie en hardere acties” Sabine Van Damme

25 februari 2019

23u07 0 Gent De gemeenteraad heeft het voorstel van Siegfried Bracke, om wegblokkades bij stakingen te verbieden, niet goedgekeurd. “Bemiddelen is de leidraad”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Hard optreden zal alleen zorgen voor escalatie.”

Bracke vindt het evenwicht tussen ‘het recht op staken’ en ‘het recht op vrije doorgang’ in Gent ver zoek. “Niet dat we stakers het leven extra zuur moeten maken, maar we moeten een stok achter de deur hebben om de weg vrij te houden”, vindt hij. “Wat in Gent gebeurde bij de laatste staking op 13 febrauari, was disproportioneel.”

Maar burgemeester Mathias De Clercq gaat daar niet mee akkoord. “Bij een nationale staking is er altijd hinder, en dat zorgt inderdaad bij veel mensen voor onbegrip en ongemak. We moeten zoeken hoe we de democratische grondrechten kunnen waarborgen, we moeten zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid en overlast. Staken moet kunnen, werken ook.”

“Daarom ben ik ervan overtuigd dat de Gentse aanpak de juiste is. De politie zet in op aanwezigheid op het terrein, op dialoog, op bemiddelen, op contact met de vakbonden. Repressie wordt enkel gebruikt als het écht noodzakelijk is. Onze politie heeft op 13 februari constant bemiddeld, waardoor er overal ofwel filterblokkades waren, ofwel omleidingen. Maar iedereen kon overal geraken. Want wat is het alternatief? Optreden tegen wegblokkades? Stakersposten breken? Dat staat ver af van de realiteit. Dat leidt enkel tot escalatie en hardere acties, tot een kat-en-muisspel met de politie, met meer overlast op een groter deel van het grondgebied, en dus met meer hinder. In het algemeen belang pakken wij dus stakingen aan zoals wij doen, met de nadruk op dialoog en bemiddeling.”

Bracke gaat niet akkoord, en vindt dat De Clercq met zijn gezag als burgemeester moet zorgen dat de wegen vrij blijven, maar zijn voorstel wordt afgewezen.