Gent gaat laatste keer naar beruchte ‘Mipim-vastgoedbeurs’ in Cannes Erik De Troyer

12 februari 2019

De fameuze Mipim-vastgoedbeurs in het Franse Cannes krijgt dit jaar een laatste keer een delegatie van de stad Gent over de vloer. 'Mipim' werd onder meer berucht door de Optimacommissie. "We zullen voortaan zelf een vastgoedevent organiseren in Gent", zegt schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld).

“De Mipim-beurs bestaat 30 jaar en we zijn al 28 jaar van de partij”, zegt Sofie Bracke. “Binnenkort verloopt echter het contract met de vzw Flanders Ghent Development waarmee we al die tijd naar Cannes trokken. Het moment was gekomen om te kijken of dit nog wel het juiste instrument was voor onze stad”, aldus schepen Sofie Bracke.

De Mipim-beurs werd bekend bij het grote publiek door de Optimacommissie. Toenmalig burgemeester Termont bleek een lift gekregen te hebben naar Cannes met een gecharterd vliegtuig van Optima. Er waren ook lange discussies over verblijven op jachten. Volgens de stad heeft de beslissing daar echter niets mee te maken.

Dit jaar gaan schepenen Sofie Bracke (Open Vld) en Filip Watteeuw (Groen) met een delegatie van de stad een laatste keer naar de beurs. Die start op 12 maart. Vanaf volgend jaar wil de stad zelf een vastgoedevent organiseren.