Gent duurste stad om te parkeren STUDIE INTELLIGENT MOBIEL: AUTO OP STRAAT KOST HET MEEST SABINE VAN DAMME

02u47 3 Gent Gent is de duurste stad van Vlaanderen om te parkeren. Straatparkeren is duur door het grote tijdskader waarbinnen betaald moet worden en het betalend gebied is gigantisch. Dat is de conclusie van actiegroep IntelliGent Mobiel na een uitgebreide studie over de parkeertarieven in Gent, vergeleken met die van andere Vlaamse steden.

IntelliGent Mobiel lijkt zich te specialiseren in het verzamelen van data. "Dat is ook zo", zegt Eddy Vanzieleghem, één van de trekkers. "Wij werken niet sloganesk, maar wetenschappelijk onderbouwd. Wij willen al dan niet weerleggen wat het stadsbestuur verkondigt. We deden het al met een milieustudie, en nu met een studie van de parkeertarieven en binnenkort met de resultaten van onze enquête over het gewijzigd verplaatsingsgedrag sedert de invoering van het circulatieplan. We hopen daarmee voldoende knowhow op te bouwen om te praten met de stad, en vooral de kiezer correct te informeren. Want het gaat niet goed met Gent. Het stadsbestuur voert een burgeronvriendelijk beleid, met als resultaat een verdeelde en verzuurde stad."





Langer

In de studie worden de parkeertarieven van Gent vergeleken met die van andere grote steden, gestoffeerd met grafieken. Wat blijkt? Gent is bij de duurdere steden wat betreft parkeren in parkeergarages. Het zit daar op dezelfde hoogte als Antwerpen en Leuven, maar wel boven de andere steden. "Wat straatparkeren betreft, zitten de tarieven van Gent wél bij de toppers", zegt Vanzieleghem. "Bovendien moet je in Gent beduidend langer betalen, tot 23 uur 's avonds, dan in andere steden. Komt daar nog bij dat Gent een véél groter gebied heeft waar betaald moet worden op straat."





Tot 10 euro

Het blijft altijd een beetje appelen met peren vergelijken, omdat elke stad werkt met eigen tariefzones en parkeerduur, maar toch. Voor straatparkeren in het hart van de stad betaal je in Antwerpen 1,6 euro voor het eerste uur, 2,7 voor het 2de en 3,8 voor het 3de uur, met een maximum van 3 uur parkeren. In Brugge mag je maar 2 uur staan, aan 1,8 euro het eerste uur en 2,4 euro het tweede. In Leuven betaal je 2 euro per uur, onbeperkt. Mechelen gaat voor 1,7 euro het eerste uur en 3,9 euro het tweede uur. Gent zit met 2,5 euro voor het eerste uur, 6 euro voor het tweede uur en 10 euro (!) voor het derde uur overal boven. Die tarieven zakken wel na 19 uur, maar de meeste andere steden worden op dat moment al gratis. In de zone rond het centrum, maar nog binnen de stadsring, is Brugge de duurste, gevolgd door Mechelen en Gent. Gent is evenwel de enige stad met betalend straatparkeren in de rand van de stad (0,8 euro per uur).





"We hebben rekening gehouden met het aantal inwoners binnen het betalende gebied, en hoeveel procent van de bevolking binnen dat betalende gebied woont. Als je die drie zaken samen neemt - de tarieven, de oppervlakte en het tijdsvenster - dan is Gent zonder twijfel de duurste stad om te parkeren."





6,7 miljoen meer

Vanzieleghem haalt ook nog eens de geraamde ontvangsten van het Mobiliteitsbedrijf aan. "In 2017 worden plots 6,7 miljoen euro meer ontvangsten verwacht, omdat in dat jaar het circulatieplan is ingevoerd. Uiteraard ligt een deel daarvan aan het verhogen van de parkeertarieven, maar het grootste deel wordt gehaald uit het gestegen aantal GAS-boetes. Als je merkt dat bestuurders bepaalde knips blijven negeren, moet je dan als bestuur niet nadenken over de aanduiding of de leesbaarheid van die knips, in plaats van te blijven beboeten? De stad heeft nu jaarlijks 35 miljoen euro aan inkomsten uit mobiliteit. Parkeren en mobiliteit zijn dus duidelijk de financiële melkkoe van de stad. Maar is de bevolking daar zo gelukkig mee?"





De studie staat op intelligentmobiel.jimdo.com. Daar houdt IntelliGent Mobiel ook tot 10 januari een enquête over het verplaatsingsgedrag.