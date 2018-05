Gent deelt 48,5 miljoen euro uit STAD REDT SCHOOLTJE EN LEGT EIGEN SHUTTLDEDIENST IN ERIK DE TROYER

04 mei 2018

03u04 0 Gent Gent heeft het afgelopen jaar minder uitgegeven en meer geld binnen gekregen dan gepland. Daardoor blijft er ruwweg 48,5 miljoen euro budget over. Dat geld wordt gebruikt voor allerlei nieuwe initiatieven: van een eigen shuttle-dienst in het zuiden van Gent, over het redden van het schooltje in Sint-Kruis-Winkel tot de aankoop van de kerk in de Wondelgemstraat. Een overzicht.

120.000 euro

De organisatoren van de Gentse Feesten moeten dit jaar investeren in herbruikbare bekers. Als ze zich niet houden aan dat verbod riskeren ze zelfs boetes. Om gemor bij de organisatoren tegen te gaan, krijgen ze nu van het Gentse stadsbestuur 120.000 euro.





200.000 euro

In 2020 wordt het van Eyckjaar gevierd. Het gerestaureerde Lam Gods moet dan terug naar de Sint-Baafskathedraal komen (al dan niet volledig). Voor de voorbereiding legt de stad 200.000 euro opzij.





500.000 euro

De stad investeert 500.000 euro in het zogenaamde 'mobiliteitscoördindatiecentrum'. Voornaamste taak wordt zorgen voor een shuttledienst tussen het station Gent Sint-Pieters en het toekomstige eiland Zwijnaarde en de andere tewerkstellingspolen in het zuiden van Gent. Daarmee begeeft de stad zich op het monopolie van De Lijn. "Als De Lijn niet 'bougeert', moeten we het zelf doen", zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld). "We verwachten de aanbesteding snel te kunnen opstarten, zodat de shuttle eind dit jaar, begin 2019 al een feit kan zijn. Er ontstaat een grote nieuwe economische pool op die plek en dus moeten we voor vervoer ernaartoe zorgen."





Van een kabelbaan is voorlopig nog geen sprake. "Voorlopig spreken we over een shuttle over de grond", lacht Peeters, die enkele maanden geleden het plan voor een kabelbaan nog opperde.





550.000 euro

Uit de omgeving van de Coca-Cola-fabriek komen klachten over vrachtverkeer door de woonwijken. De stad wil nu zelf een aansluiting verzorgen op de R4. Zo kunnen de vrachtwagens van en naar de fabriek zonder door woonstraten te moeten passeren. De 550.000 euro is enkel voor de studie.





2,2 miljoen euro

In 2020 voert Gent de Lage Emissie Zone (LEZ) in. Heel wat van het rollend materieel van de stad is echter verouderd. Het gaat dan vooral om vrachtwagens, schoolbussen,... De stad heeft 2,2 miljoen euro uitgetrokken om de meest vervuilende wagens in de stadsvloot te vervangen door exemplaren die wel zonder problemen de LEZ in mogen.





780.000 euro

De crèche 'Kobe en Nanou' in het AZ Jan Palfijn was een tijdelijke crèche, terwijl kinderdagverblijf De Bron op het Rabot gerenoveerd werd. De stad heeft nu besloten zowel de Bron als 'Kobe en Nanou' open te houden. Dat geeft 42 plaatsen extra in de kinderopvang. Een investering van 780.000 euro.





120.000 euro

Een cadeautje voor Natuurpunt en bij uitbreiding heel wat Gentenaars. Met 120.000 euro kan Natuurpunt een deel van de Vinderhoutse bossen kopen.





30.000 euro

De Fietsambassade krijgt een iets ruimer budget in de strijd tegen achtergelaten fietsen.





115.000 euro

Het schooltje in Sint-Kruis-Winkel riskeerde te moeten sluiten door een besparingsmaatregel van het schoolbestuur. De stad springt in de bres met 115.000 euro voor de speelpleinwerking. Zo kan het schooltje met 75 leerlingen toch blijven bestaan, tot opluchting van de plaatselijke bewoners.





1,6 miljoen euro

Een groot bedrag gaat naar het project in de oude wasserij van de Wasserijstraat. Een groot deel daarvan wordt gesloopt en maakt plaats voor wonen en grote groene binnenruimte.





540.000 euro

De stad gaat ook de Sint-Jozefskerk in de Wondelgemstraat aankopen. Het stadsbestuur is al eigenaar van verschillende panden en probeert die ook te verkopen, maar nu komt er voor maximaal 540.000 euro nog een extra kerk bij. "Die kerk wordt een soort gemeenschapscentrum voor de buurt. De grote lijnen zijn uitgetekend, maar de definitieve plannen moeten nog goedgekeurd worden", besluit Peeters.