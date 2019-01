Gent boven (en onder) op de Oost-Vlaamse N-VA-lijst Sabine Van Damme

19 januari 2019

Gent Voor de verkiezingen in mei spelen de Gentenaars een prominente rol op de N-VA-lijst voor de kamer.

Anneleen Van Bossuyt, die ook al lijsttrekker was voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen, gaat de Oost-Vlaamse lijst trekken voor de kamer. Ze kreeg de voorkeur op Christophe D’Haese, burgemeester van Aalst. Die staat op de tweede plaats. Van Bossuyt is momenteel fractieleider voor N-VA in de Gentse gemeenteraad. De kamerlijst zal geduwd worden door Siegfried Bracke, ook al een Gentenaar. Hij is vandaag nog kamervoorzitter.