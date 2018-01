Gent blijft versterkte burcht TERREURNIVEAU 3 VAN KRACHT TIJDENS GROTE EVENEMENTEN SABINE VAN DAMME

24 januari 2018

02u35 0 Gent In Gent blijven ze terreurniveau 3 aanhouden voor grote evenementen. Dat heeft burgemeester Termont gezegd. Specifiek gaat het over het Lichtfestival dat volgende week plaatsvindt, en over de Gentse Feesten in juli. "Veiligheid gaat voor alles", vindt Termont. En dus zorgt de stad opnieuw voor verhoogd politie-toezicht.

Het nationale terreurniveau is gezakt van 3 naar 2. "Een goede zaak", vinden ze ook in Gent. Maar voorzichtigheid primeert. "Voor grote evenementen, zoals het Lichtfestival en de Gentse Feesten, houden wij toch het bewakingsniveau 3 aan", zegt burgemeester Termont. Voor het Lichtfestival is dat logisch. Dat start al volgende woensdag, dus de politiemensen die het evenement moeten beveiligen, zijn al ingepland. De Gentse Feesten zijn echter nog een heel eind weg.





7.500 extra uren

"We kunnen niet ontkennen dat dreigingsniveau 3, dat nu al meer dan 3 jaar van kracht is, heel wat eist van een politiekorps in een grote stad en van iedere individuele politieman of -vrouw", zegt korpschef Filip Rasschaert. "Zo zette de politiezone Gent in 2017 minstens 7.500 extra manuren in voor extra beveiliging van evenementen en taken van openbare orde in Gent, zoals voetbalwedstrijden, Gentse Feesten en Gentse Winterfeesten. Daar bovenop leverden we ook heel wat steun aan de federale politie. De terreurniveaubepaling door OCAD - momenteel dus '2' - laat wel toe dat we lokaal meer maatregelen nemen dan officieel nodig. Dat gaan we in Gent uit voorzichtigheid ook doen."





Gentenaars en bezoekers mogen er dus op rekenen dat er voor elk groot evenement aparte risicoanalyses gemaakt worden, ook in 2018.





Evaluatie

"We doen dat vooral omdat we het dalen van de maatregelen geleidelijk willen doen, en omdat het gemakkelijker is om bijkomende maatregelen vooraf te plannen dan ze enkele dagen voor een evenement plots te moeten voorzien." Na de Gentse Feesten volgt opnieuw een evaluatie.





Voor het Lichtfestival is het dus opnieuw alle hens aan dek voor de flikken.





Hoeveel agenten er present zullen zijn, wordt - zoals steeds - niet gezegd. Maar behalve personeel zullen er ook extra maatregelen zijn. Er komen 5 poorten tegen inrijdend verkeer, gele betonblokken die het verkeer afremmen en 'urchains' (grote stalen kruisen) van de federale politie. En dan mogen we de camerabewaking niet vergeten.