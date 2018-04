Gent bereiken is 'fluitje van ne cent' 28 april 2018

02u32 0 Gent De stad Gent heeft een campagne klaar om mensen uit de rand en de omliggende gemeenten terug naar de stad te krijgen. "Gent is even goed bereikbaar als voor het circulatieplan", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

"We horen dat er inwoners uit de rand en omliggende gemeenten niet langer naar Gent komen. Unizo heeft ons daar ook op gewezen. Die mensen zouden we graag terug naar Gent krijgen", zegt schepen Filip Watteeuw. De stad lanceerde de website www.fluitjevannecent.gent. Daar kan men in een paar stappen zien wat de snelste of goedkoopste manier is om naar de Gentse binnenstad te komen als fietser, automobilist of gebruiker van het openbaar vervoer. Vooral automobilisten zouden er wel eens baat bij kunnen hebben. Men kan ingeven wat men komt doen (eten, shoppen, cultuur,...) en waar in Gent men naartoe wil. Het systeem toont de ondergrondse parking of de park & ride die het best aansluit bij die keuzes. Ook de terugweg kan men bekijken.





De campagne richt zich naar iedereen die 10 tot 30 kilometer van Gent-centrum woont. Een folder komt in 500.000 brievenbussen in Oost-Vlaanderen terecht, er komen een tv- en radiospot en reclameboodschappen op bussen, en 100.000 broodzakken. Dit alles in heel Oost-Vlaanderen en in enkele West-Vlaamse steden en gemeenten. (EDG)