Genoeg getalmd, Gents MilieuFront en Fietsersbond schilderen zélf fietspaden 27 juni 2018

02u44 0 Gent Het Gents MilieuFront en de Fietsersbond hebben gisteren een massa fietsiconen aangebracht op 3 bruggen over de R4 in Oostakker. "Al jaren wordt gevraagd om hier veilige fietsinfrastructuur aan te brengen, maar de stad en het Vlaams Gewest blijven talmen. Dus doen we het gewoon zelf", zegt Steven Geirnaert van het GMF.

Waar de fietspaden in Lochristi wel een voorbeeld zijn, stoppen ze aan de grens met Gent. Vooral de oversteek over de R4 is levensgevaarlijk. "Oostakker is een fietswoestijn. De drie bruggen over de R4 kregen bij de aanleg in de jaren 70 wel een voetpad, maar geen fietspad. Op de hellingen is er zelfs geen voetpad. Dat is niet meer van deze tijd. Alle brughellingen en bruggen moeten een fietsvriendelijke make-over krijgen. De brug aan EDUGO De Toren (Eksaardserijweg) kreeg in 2015 op de brug zelf een fietspad, maar de hellingen blijven gevaarlijk fietspadloos. AWV legde toen een op- en afrit aan voor Volvo Cars, en nam zeer ondoordacht ruimte in, waardoor het er des te moeilijker wordt om veilige fietspaden te creëren. Nochtans passeren daar elke schooldag honderden kinderen op de fiets."





De actie werd gevoerd door vrijwilligers, en de iconen werden niet met krijt, maar met echte verf aangebracht. "Het is plakkaatverf, die gaat weg als het er op regent", knipoogt Steven Geirnaert, die heel goed weet dat er de komende week geen regen voorspeld wordt. (VDS)