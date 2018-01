Gemeenteraad volgen vanuit luie zetel 02u35 0

In de raadszaal hangen 4 camera's. Niet om te bewaken, wel om de vergaderingen live te streamen. De raad is binnenkort in woord en beeld te volgen van thuis achter de computer. "Bedoeling is om op de gemeenteraad van 22 en 23 januari proef te draaien", zegt burgemeester Daniël Termont. De raad live beluisteren kon al, maar de beelden zijn nieuw. Het effect van de camera's op het gedrag van de raadsleden valt af te wachten. Het is niet onmogelijk dat plots een lawine van vragen komt. Te zien via stad.gent. (EDG/VDS)