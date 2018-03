Gemeenschappelijke doucheruimtes UGent moeten verdwijnen 15 maart 2018

02u48 0 Gent De gemeenschappelijke doucheruimtes in bepaalde UGent-homes zullen op termijn allemaal verdwijnen. Enkele weken geleden nog raakte bekend dat een student in zo'n ruimte meisjes filmde.

De UGent telt in totaal negen homes. In de vier oudste homes zijn er nog gemeenschappelijke doucheruimtes. Eén daarvan is home Vermeylen, waar een 23-jarige masterstudent chemie op 19 februari een meisje filmde terwijl ze zich douchte. Hij deed dat met zijn smartphone vanuit de douchecabine ernaast. Ze betrapte hem op heterdaad en stapte naar de politie. Volgens studentenblad Schamper maakte hij minstens tien slachtoffers - vriendinnen van hem. Het HomeKonvent (HK) liet ondertussen wel weten aan Schamper dat zulke incidenten bijzonder zeldzaam zijn.





Privédouche

"Wanneer deze doucheruimtes verdwenen zullen zijn, is nog niet duidelijk", zegt woordvoerdster Stephanie Lenoir. "We plakten er een termijn op van tien jaar. Er komen in de komende twee jaar twee gloednieuwe studentenhuizen. Het alternatief is een kleinere privédouche per kamer, zoals het geval is bij modernere studentenhuizen in het complex in de Kantienberg.





Het verdwijnen van de gemeenschappelijke ruimtes is voor de duidelijkheid geen maatregel naar aanleiding van het voyeurisme in Home Vermeylen. "Er zal nog formeel overleg volgen voor stappen om het veiligheidsgevoel te verhogen. De renovaties waren vorig jaar al aangekondigd", aldus Lenoir. De UGent plakte deze week wel al stickers op de deuren van de doucheruimtes (zie foto). (OSG)