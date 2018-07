Geluidsovertreding zonder optreden 17 juli 2018

02u44 0

Het Beverhoutpleintje had afgelopen weekend bijna een pv aan zijn broek voor het overschrijden van de geluidsnormen. De milieudienst las bij een meting op het plein 97 decibel af, 1 meer dan toegelaten. En dat terwijl er niet eens een optreden bezig was. Op de rotonde bij Sint-Jacobs verderop was de slagwerkgroep Famba van jetje aan 't geven, als straatact. Er kwam wat lobbywerk van 't Beverhoutplein aan te pas om géén pv te krijgen voor een optreden waar ze niks mee te maken hadden. (VDS)