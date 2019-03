Geloofwaardigheid, Nic! De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

15 maart 2019

Donderdagochtend woonden 620 Gentse scholieren een klimaatles bij in de Vooruit. Het bejubelde duo Anuna De Wever en Kyra Gantois kwam er hun boek voorstellen en ook de immer grappige Wouter Deprez kwam er zijn zegje doen. Interviewer van dienst was Nic Balthazar. Ik heb het wel voor Nics eigenzinnige manier van tv maken en van zijn film Ben X was ik oprecht geëmotioneerd. Dit zeg ik er even bij om duidelijk te maken dat ik zijn talenten hoog opheb. Als klimaatactivist geloof ik hem niet. Nic reisde de wereld meermaals rond voor Vlaanderen Vakantieland. Met het vliegtuig. Ik kan me geen aflevering herinneren waar hij vogels spotte in het Zwin of volksdanste in Bokrijk. Nee, in mijn herinneringen surfte Nic in de Bahama’s, dook hij in Thailand en waterskiede hij voor de kust van Madagascar. Ik kan mis zijn wat de oorden en de activiteiten betreft maar u begrijpt waar ik heen wil. Mevrouw Balthazar, de eveneens zeer getalenteerde Lieve Blancquaert, is fotografe en maakt tv-programma’s. Beide beroepen voert ze vaak uit in het verre buitenland. Daar komt ze volgens mij met het vliegtuig maar ik kan mis zijn. Nic komt onze scholieren nu een klimaatgeweten schoppen. Het komt me even geloofwaardig over als een slager die een conferentie van veganisten leidt.

Nic zei eerder deze week dat, mocht hij Donald Trump tegenkomen in een steegje en hij had een revolver, hij zou twijfelen of hij de man zou neerschieten of niet. “Een filosofische overpeinzing”, noemde hij het. Ik geloof niet dat Nic zou schieten. Maar dat hij diezelfde week voor 620 scholieren wordt gezet, dat wringt bij mij. Stelt u zich voor dat pakweg Dries Van Langenhove iets had gezegd over een steegje, een revolver en een linkse politicus!

Twee maten en twee gewichten, net zoals met die ecologische voetafdruk.