Geliefde lerares Latijn Sint-Pietersinstituut verongelukt 27 februari 2018

02u50 0 Gent Een 56-jarige lerares Latijn van het Sint-Pietersinstituut in Gent is gisteren aan haar verwondingen overleden na een tragisch verkeersongeval. Klaartje Dewulf werd vrijdag op slechts 100 meter van haar deur aangereden.

Klaartje Dewulf was vrijdagmiddag rond 11.10 uur met haar fiets vanuit de Schaapsdreef in Eeklo, waar ze samen met haar man Bart Boghaert en haar dochter woonde, vertrokken richting het Sint-Pietersinstituut in Gent. Die rit met de fiets doet ze dagelijks. Maar honderd meter verder, op het T-kruispunt met de Hoge Bosstraat, ging het mis. "De vrouw sloeg met haar fiets af naar links, maar werd er aangereden door de wagen van een 20-jarige man uit Evergem", duidt het parket van Oost-Vlaanderen. "Die man reed in de Hoge Bosstraat en kwam van rechts. Zijn rijbewijs werd niet ingetrokken en hij blies safe."





De vrouw liep een zware hoofdwonde op en de MUG bracht haar naar het UZ in Gent. Daar werd ze vrijdag aan een hersentrauma geopereerd. Gisterenmorgen hadden de dokters alle hoop opgegeven en werd ze kunstmatig in leven gehouden voor orgaandonatie. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigde later op de dag dat Klaartje overleden was.





Gedreven

Het nieuws sloeg in het Sint-Pietersinstituut in Gent, waar ze Latijn gaf aan het eerste, tweede en derde middelbaar, in als een bom.





"De verslagenheid is enorm groot", reageert algemeen directrice van het secundair onderwijs Renata Janssens. "Mevrouw Dewulf gaf al ruim 33 jaar les op onze school. Ze was enorm gedreven en je kon altijd op haar rekenen. Ze was ook na de uren betrokken bij heel veel activiteiten. Zo ging ze altijd mee met de leerlingen op reis en stond ze in voor de catering bij etentjes en feesten op school. We hebben eerst de leerlingen die nu van haar Latijn krijgen ingelicht, later werden de andere leerlingen op de hoogte gebracht tijdens de Vastenactie op school. Onze leerlingen konden rekenen op slachtofferbejegening."





