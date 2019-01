Gele hesjes delen pamfletten uit op nieuwjaarsreceptie Yannick De Spiegeleir

13 januari 2019

Voor het eerst is de ‘Gele hesjes’-beweging ook opgedoken in het Gentse straatbeeld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie deelden twintigtal mannen, vrouwen en kinderen gehuld in een fluohesje flyers uit met hun actiepunten. Op het pamflet stonden hun actiepunten te lezen met onder meer de vraag om taksen op diesel en benzine terug te brengen naar 6 procent, stipt en betaalbaar vervoer en een oproep naar politici om geen ontslagpremie te aanvaarden als ze zelf ontslag nemen. “We willen in de toekomst nog meer acties op poten zetten”, zegt Gaetan Van Huffel, woordvoerder van Gele Hesjes Oost-Vlaanderen.