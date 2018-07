Geïnterneerde ontsnapt tijdens medisch onderzoek 05 juli 2018

02u33 0 Gent Een geïnterneerde man is dinsdagochtend ontsnapt tijdens een medisch onderzoek in Gent. Gisterenavond was hij nog steeds niet gevonden.

De precieze omstandigheden van de ontsnapping zijn onduidelijk. De geïnterneerde kon vluchten uit het AZ Sint-Lucas in de Groenebriel in Gent. Het gaat om Miguel Matten (32) uit Roeselare. Die werd in het verleden meermaals veroordeeld voor drugbezit, druggebruik en diefstallen. Na talloze veroordelingen werd beslist om hem te interneren.





Bij het ter perse gaan van de krant werd Matten nog steeds niet gevonden. Gisteren was er in de Korianderstraat in Gent wel een incident met een geestesziek persoon, maar volgens de politie heeft Matten daar niets mee te maken. Wie de man ziet, wordt verzocht te bellen naar het gratis nummer 0800 30 300. Matten is 1.87 meter lang en mager gebouwd, met donkerblond haar. Hij heeft dringend medische zorgen nodig. (LSI/OSG)