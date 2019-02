Geheimzinnigheid rond plannen Delhaize blijft Souguir: “Ik had het waarschijnlijk anders aangepakt en meer inspraak gegeven” Erik De Troyer

03 februari 2019

16u48 0 Gent Twee maanden nadat bekend werd gemaakt dat Delhaize de Sint-Annakerk wil overkopen is er nog steeds geen duidelijkheid over wat de supermarktketen precies van plan is met de kerk. “Delhaize wil een vernieuwend concept lanceren en wil dat niet te grabbel gooien voor de concurrentie”, zei schepen Sami Souguir (Open VLD) vandaag tijdens Speakers Corner. Al gaf hij wel toe dat de buurt te weinig inspraak had in de beslissing.

“De Sint-Annakerk is een dossier dat ik geërfd heb”, legt Sami Souguir uit. Hij werd meermaals door de vraagstellers van Speakers Corner gewezen op het gebrek aan inspraak voor omwonenden. “Ik had het zelf waarschijnlijk anders gedaan en de omwonenden er nauwer bij betrokken. We nemen deze kritiek mee voor volgende herbestemmingen van kerken”, zegt hij.

Souguir kon maar een heel klein tipje van de sluier lichten. “Delhaize houdt zijn plannen liever enigszins geheim. Gemeenteraadsleden kunnen de plannen wel inkijken maar zijn gebonden aan geheimhouding. Wat ik wel kan zeggen dat dit geen gewone supermarkt zal zijn. Het wordt geen winkel waar men snel kattenvoer zal gaan kopen, zoals sommigen suggereren. Er komt een open markthal met eten en drinken en er is ruimte voor een culturele invullen na de sluitingsuren”, aldus Souguir.

De vzw SOS Sint-Anna zamelde dit weekend 600 euro in door alle aanwezigen op de muziekmarathon een euro te vragen. Het is de bedoeling die actie uit te breiden. Zij zouden graag de kerk overnemen voor een symbolische euro en het ingezamelde geld gebruiken om een culturele invulling te geven. Historicus Harko Vande Loock had daar zijn bedenkingen bij. “Als men één dag de verwarming en de verlichting aansteekt in die kerk is men al 600 euro kwijt. Die vzw heeft geen concrete visie en is nu geld aan het schooien om een visie op papier te zetten. Dat lijkt mij een gevaarlijker scenario dan wat er al op tafel ligt.”

Ook de fameuze akoestiek van de kerk kwam ter sprake. Volgens de stad is de akoestiek van de kerk ondermaats maar muzikanten beweerden het tegendeel. “De Sint-Annakerk is omwille van de galm niet voor alles geschikt. Een orkest moet je er niet plaatsen, maar voor orgels, solo-concerten of koren is er geen betere ruimte. We moeten tot in Zuid-Frankrijk gaan om een ruimte met zo’n klank te vinden.”

Uit het publiek kwamen ook een aantal opmerkelijke voorstellen. Zo werd er gesuggereerd om er een toeristische attractie of een ontmoetingsruimte voor verschillende religies van te maken. Iemand anders stelde voor om de kerk te laten vervallen tot een ruïne. “Dat zou meer respectvol zijn dan de huidige plannen.”

Wat wel duidelijk werd was dat de beslissing om de Sint-Annakerk van de hand te doen er voor de stad één was van centen. Niet zozeer om zo veel mogelijk te krijgen, maar wel om zo weinig mogelijk uit te geven. “Er is 5,5 à 6 miljoen euro nodig voor de buitenkant. Dat is evenveel als we in de voorbije zes jaar in alle kerken hebben gespendeerd”, zegt Souguir. “De verkoop is ook niet rond. De optie van een erfpacht ligt nog steeds op tafel. In dat scenario blijft de kerk eigendom van de stad.”