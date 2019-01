Geesten op Sint Jacobs Didier Verbaere

27 januari 2019

Op Sint Jacobs in Gent vond zaterdagavond en -nacht de 4de editie van Ghost plaats. Trefpunt en Afsnis zorgden er voor een duistere avondwandeling in en rond de Sint-Jacobskerk. Ondanks de regen, zakten honderden bezoekers af voor de carousel of unique performances langs verschillende mini live-acts, art, performances en installaties.