Geertrui Vercaemer vervangt Isabelle De Clercq 23 januari 2018

N-VA is de eerste gemeenteraad van het jaar gestart met een nieuw raadslid. Geertrui Vercaemer vervangt Isabelle De Clercq, die in december haar plaats opgaf omdat de combinatie met haar job als advocate niet meer haalbaar bleek. Vercaemer wordt binnenkort 25, en is daarmee meteen het jongste raadslid dat momenteel in Gent zetelt. Ze is de dochter van Kristina Colen, die vroeger voor Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad zetelde. Vercaemer studeert nog, podologie, en is actief in verschillende Gentse verenigingen. Ze is vooral bekend als speelster van de nationale rugbyploeg. Fractievoorzitter Elke sleurs is blij met haar 'vers bloed'. "Geertrui is een talentvolle jonge vrouw die heel wat in haar mars heeft, en absoluut een aanwinst." (VDS)





