Geen zitbanken op werkloze tramburg 23 maart 2018

Al jaren ligt de Gaardeniersbrug werkloos over de Gasmeterlaan en Nieuwevaart. De trambrug leidt naar een nieuwe tramstelplaats, maar daarvan is de bouw nog steeds niet gestart.





"Kunnen we er geen bankjes op zetten? Je hebt daar een mooi zicht over de stad", vindt Ömer Faruk Demircioglu (N-VA). Maar dat blijkt onmogelijk. "Die brug is niet van de stad, maar van De Lijn", zegt schepen Filip Watteeuw. "Zij zouden toestemming moeten geven. Bovendien is het wegdek niet afgewerkt, en berokkent het verankeren van banken schade."





De bijhorende fietsers- en voetgangersbrug wordt gelukkig wel gebruikt. (VDS)