Geen witte kerst, wel een witte Leie

24 december 2018

Een witte kerst zit er dit jaar niet echt in. Maar in Gent zitten ze wel met een witte Leie. De rivier heeft sinds kort een troebele melkachtige kleur gekregen. De reden blijkt een fabrieksbrand in Waregem te zijn van drie dagen geleden bij chemiebedrijf Matco. Dat bedrijf ligt vlak naast de Gaverbeek en die mondt uit in de Leie.

Het witte spul is vermoedelijk een combinatie van blusschuim van de brandweer en latex van het bedrijf. De brandweer maakte een dam in de beek en trok ze leeg. Maar een deel van het goedje is wel degelijk verder gestroomd. Dat verklaart de kleur van het water. Er werden stalen genomen van het water.